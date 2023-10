Vor dem Winter: Sparen die Deutschen beim Heizen?

Weniger heizen als im vergangenen Winter will laut Umfrage knapp ein Drittel der Bevölkerung. Knapp drei Viertel davon gaben als Grund " Geld sparen" an. Für 14 Prozent ist Solidarität, damit Deutschlands Gasreserven nicht leerlaufen, der Hauptgrund. Zwölf Prozent wollen weniger heizen, um das Klima zu schützen.

Ein Viertel der Deutschen will kürzer oder weniger duschen. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

52 Prozent gaben an, in diesem Winter nicht weniger heizen zu wollen als im vergangenen. Die Mehrheit davon (61 Prozent) gab als Hauptgrund dafür an, schon wenig zu heizen und daher kein Sparpotenzial zu haben. 23 Prozent sahen keinen Grund dafür. Jeder zehnte gab als Hauptgrund an, dass es zu unkomfortabel sei.

Kürzer, seltener oder kälter duschen will im kommenden Winter nur knapp ein Viertel der Befragten. 69 Prozent davon gaben "Geld sparen" als Hauptmotiv dafür an. Für 16 Prozent ist die Solidarität, damit Deutschlands Gasreserven nicht leerlaufen, der Hauptgrund. Mit solch einem Verhalten das Klima schützen wollen wiederum zwölf Prozent.

Gut zwei Drittel gaben an, beim Duschen keine Abstriche gegenüber dem vergangenen Winter machen zu wollen. Davon gab eine Mehrheit von 44 Prozent als Hauptgrund an, bereits kälter, kürzer oder seltener zu duschen.

31 Prozent sahen wiederum keinen Grund für eine Verhaltensänderung gegenüber vergangenem Winter. 21 Prozent war es zu unkomfortabel.