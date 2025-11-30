17 Kommunen nutzen Landes-Bezahlkarte für Geflüchtete

Thüringen - Die vom Land eingeführte einheitliche Bezahlkarte für Asylsuchende wird in Thüringen inzwischen von 17 der 22 Landkreise und kreisfreien Städte genutzt.

17 der 22 Landkreise und kreisfreien Städte nutzen aktuell die Bezahlkarte für Asylsuchende. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Sie haben seit Juni eine entsprechende Rahmenvereinbarung unterzeichnet, wie das Migrationsministerium mitteilte.

Die Einführung der landesweiten Bezahlkarte sei überfällig gewesen, erklärte Migrationsministerin Beate Meißner (CDU) laut einer Mitteilung.

"Insgesamt verläuft die Einführung der Bezahlkarte in Thüringen sehr positiv. Größere Schwierigkeiten wurden bislang nicht berichtet."

Die Bezahlkarte erhalten nach Angaben eines Ministeriumssprechers Geflüchtete, deren Asylverfahren nicht abgeschlossen sind sowie abgelehnte Asylbewerber mit Duldungsstatus. Sie können mit der Karte einkaufen und Dienstleistungen nutzen. Die Möglichkeit zu Überweisungen hingegen ist damit deutlich eingeschränkt. Dies soll Meißner zufolge verhindern, dass Geflüchtete Gelder ins Ausland – etwa an Schleuser - überweisen können.