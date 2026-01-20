Wegen Iran-Krise: Brandenburg stoppt Abschiebungen, Berlin macht weiter

Potsdam/Berlin - Brandenburg setzt Abschiebungen in den Iran vorerst aus, Berlin hält an seinem bisherigen Kurs fest.

Brandenburg veranlasst in den kommenden drei Monaten keine Rückführungen in den Iran. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Brandenburgs Innenminister René Wilke (41, SPD) kündigte an, die Rückführungen für drei Monate auszusetzen. Ausgenommen von der Regelung sind Personen, die als Gefährder gelten oder schwere Straftaten begangen haben.

Im Iran kommt es derzeit zu einem massiven und gewaltsamen Widerstand gegen Protestierende. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen gibt es schwere Verletzungen und Todesfälle, zahlreiche Festnahmen erfolgen willkürlich.

Auch die Internetversorgung ist stark eingeschränkt. Experten warnen, dass die Lage für alle, die dem Regime kritisch gegenüberstehen, lebensgefährlich sein kann.

Abschiebungen in den Iran sind ohnehin selten und aufwendig, da die Behörden vor Ort oft nicht kooperieren.

Brandenburg folgt damit einem bundesweiten Trend, Rückführungen in das Land vorerst auszusetzen.