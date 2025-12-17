Abschiebung per Linienflug: Bayern schickt verurteilten Afghanen zurück nach Kabul

München - Ein 28-jähriger aus Afghanistan stammender Intensivtäter ist aus Bayern per Linienflug in seine Heimat abgeschoben worden. Das teilte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (69, CSU ) mit.

Der vorbestrafte Afghane wurde per Linienflug ausgeflogen. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

"Bei der heutigen Abschiebung konnte ein mehrfach vorbestrafter 28-jähriger Afghane aus Bayern per Linienflug nach Afghanistan ausgeflogen werden", sagte Herrmann.

Dank des entschlossenen Handelns von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (55, CSU) seien nach einem erfolgreichen Charterflug im Juli nun auch Linienflüge wieder möglich.

"Das ist ein ganz wichtiger Fortschritt, der die Flexibilität bei Abschiebungen nach Afghanistan erhöht und Zeit spart", argumentierte Herrmann.

Der Mann sei auf dem Flug von Bundespolizisten begleitet und dann in Kabul den Behörden übergeben worden, teilte das Bundesinnenministerium auf Anfrage mit. Dem Vernehmen nach ging der Flug über Istanbul.