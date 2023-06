Beim Besuch des Gesundheitsamtes: Integrierter Pakistaner in Sachsen abgeschoben

Beim Besuch des Gesundheitsamtes in Hoyerswerda wurde der Pakistaner von der Polizei überrascht und anschließend abgeschoben worden. (Symbolbild) © Bildmontage:Guido Kirchner/dpa, Julian Stratenschulte/dpa

Ein seit 2015 in Sachsen lebender Pakistaner sei beim Besuch des Gesundheitsamtes Hoyerswerda von der Polizei überrascht und in sein Heimatland abgeschoben worden, teilte der Flüchtlingsrat am Donnerstag in Dresden mit.

Dabei soll er bereits im Januar einen Antrag auf Chancenaufenthalt gestellt haben. Der Mann habe aber keinen Bescheid oder eine andere Rückmeldung dazu erhalten.

Damit sei der Leitfaden zur Abschiebepraxis der Landesregierung missachtet worden, meint der Flüchtlingsrat. Das Vertrauen in die Behörden in Sachsen werde verspielt.

Auch die vom Bund geforderte Transformation der Ausländerbehörden hin zu Willkommensbehörden werde vom Freistaat weiter konterkariert.

"In der örtlichen Gemeinschaftsunterkunft, in welcher der Asylbewerber zuletzt wohnte, herrscht Angst und Empörung", sagte der SPD-Abgeordnete Frank Richter (63). Menschen hätten jetzt Angst, das Gesundheitsamt aufzusuchen.