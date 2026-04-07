Herrmann fordert Perspektiven für Flüchtlinge: Bleiben oder gehen?

München - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (69, CSU) hält die von Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) und dem syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa angestoßene Debatte über die Rückkehr syrischer Flüchtlinge für richtig.

Innenminister Joachim Herrmann (69, CSU) beschäftigt die Debatte um syrische Flüchtlinge. © Malin Wunderlich/dpa

"Flüchtlingsschutz ist Schutz auf Zeit. Wenn sich die Lage in Herkunftsregionen dauerhaft verändert, brauchen Menschen verlässliche Perspektiven - sei es für eine sichere Rückkehr oder für dauerhaftes Bleiben in Deutschland", sagte der CSU-Politiker in München.

Dabei fordert Herrmann drei Dinge: Erstens eine Bleibeperspektive für gut integrierte Fachkräfte und deren Familien, die in Deutschland bleiben wollen. Menschen, die integriert seien, die den Lebensunterhalt für sich und ihre Familie dauerhaft ohne Sozialleistungen bestreiten könnten und zum Beispiel im Gesundheitswesen einen wichtigen Beruf ausübten, sollten gerne bleiben.

Das geltende Ausländer- und Einbürgerungsrecht biete hierfür schon heute viele Instrumente, die man nutzen könne und - falls nötig - nachjustieren sollte.

Allein von 2020 bis einschließlich 2024 wurden nach Angaben des bayerischen Innenministeriums im Freistaat rund 28.000 Syrerinnen und Syrer eingebürgert.