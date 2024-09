Kontrollbilanz an den Grenzen: Weniger illegale Einreisen nach Sachsen

Dresden - Am Montag wurden die Kontrollen an den deutschen Außengrenzen auf Anweisung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (54, SPD ) verschärft. Während die Kontrollen weitgehend auf Zustimmung stoßen, kommt aus Sachsen Kritik gegen die Pläne für grenznahe Asylverfahren.

Wie immer: Auch am Grenzübergang Ludwigsdorf bei Görlitz gab es am gestrigen Montag keine Änderung bei den seit Oktober 2023 durchgeführten Kontrollen. © dpa/Paul Glaser

Eigentlich wie immer. So lief der erste Tag mit verschärften Grenzkontrollen in Sachsen. "Wir haben weder etwas am Personalportfolio geändert noch andere Kontrollpunkte besetzt", sagte Axel Bernhard (40), Sprecher der Bundespolizei Pirna, auf TAG24-Anfrage.

Denn an den Grenzen zu Tschechien und Polen sowie zur Schweiz gibt es die Kontrollen bereits seit Anfang Oktober 2023, an der Grenze zu Österreich bereits seit 2015.

Fazit für Sachsen in diesem Jahr: 4500 Zurückweisungen (Stand: Juli 2024) und 6800 illegale Einreisen von Januar bis Juli. Im gesamten vergangenen Jahr waren es nach Angaben der Bundespolizei noch 32.500 registrierte Fälle von Illegalen.

"Transporter mit 40 bis 50 Geflüchteten, deren Fahrer teilweise die Kontrollen durchbrochen haben, das stellen wir gar nicht mehr fest", so Bernhard.