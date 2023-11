Nach großer Kritik: Thüringens Migrationsministerin Denstädt entmachtet!

Erfurt - Migrations- und Justizministerin Doreen Denstädt (46, Grüne ) verliert einen großen Teil ihrer Verantwortung für die Flüchtlingspolitik in Thüringen .

Doreen Denstädt (46, Grüne) musste für ihre Arbeit als Migrationsministerin viel Kritik einstecken. Nun verliert sie einen großen Teil ihrer Aufgabengebiete. © Martin Schutt/dpa

Die rot-rot-grüne Koalition einigte sich nach längerer Debatte darauf, dass das Innenministerium von Georg Maier (57, SPD) Aufgaben übernimmt.

"Die Mitglieder des Kernkabinetts verständigten sich in Übereinstimmung mit den drei Koalitionsparteien darauf, dass die Zuständigkeit für die Aufgaben "Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen" sowie ""Ausländer- und Asylrecht"" vom Migrations- ins Innenministerium gehen, heißt es in einer Mitteilung der Staatskanzlei von Freitag in Erfurt.

Denstädt, die seit Anfang 2023 im Amt ist, steht seit Monaten politisch unter Druck, weil die Thüringer Erstaufnahmeeinrichtungen regelmäßig an ihrer Kapazitätsgrenze sind. Bisher fehlen zugesagte zusätzliche Plätze. Massive Kritik an ihrer Arbeit kam vor allem von den Kommunen bis hin zu Rücktrittsforderungen, aber auch von der Opposition.

Die hohe Zahl an Flüchtlingen mache "eine Anpassung der Entscheidungsstrukturen erforderlich", hieß es zur Begründung für die Neuverteilung von Zuständigkeiten. Die getrennte Wahrnehmung der Fach- und Dienstaufsicht zwischen Migrations- und Innenministerium im Landesverwaltungsamt sei "zu schwerfällig in Krisensituationen".