Wieder Abschiebungen nach Afghanistan: Straftäter inzwischen gelandet!

Leipzig - Am frühen Freitagmorgen startete seit Jahren wieder ein Abschiebe-Flug in Richtung Afghanistan !

Am frühen Freitagmorgen hob eine Maschine mit rund 30 afghanischen Straftätern aus Leipzig ab. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Laut Informationen des "Spiegel" wurden mehrere afghanische Straftäter vom Flughafen Halle/Leipzig aus mit einer Boeing 787 von "Qatar Airways" in die Wüste geschickt. Die Bundesregierung bestätigte den Flug am Freitagmorgen.

Wie Innenministerin Nancy Faeser (54, SPD) kurz darauf auf X mitteilte, befanden sich 28 Personen an Bord der Maschine. Sie kommentierte die Abschiebung mit den Worten: "Unsere Sicherheit zählt, unser Rechtsstaat handelt."

Unter den Ausgewiesenen befanden sich mehrere Straftäter aus verschiedenen Bundesländern, wie im Laufe des Tages bekannt wurde.

Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) erklärte am Freitag: "Wir haben angekündigt, dass wir auch Straftäter nach Afghanistan wieder abschieben werden. Das haben wir sorgfältig vorbereitet, ohne groß darüber zu reden, weil solches Vorhaben ja nur gelingt, wenn man sich da Mühe gibt, wenn man es sorgfältig und sehr diskret macht. Heute ist das erfolgt."

Neben ihrem Rückflugticket in den Nahen Osten hätten die Straftäter dem Bericht zufolge jeweils 1000 Euro Handgeld mit auf den Weg bekommen. Die Abschiebungen in das von den Taliban kontrollierte Land wurden vor gut drei Jahren aufgrund des herrschenden Terror-Regimes ausgesetzt. Der letzte Flieger in Richtung Kabul hob im August 2021 ab.