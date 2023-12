Ärzte wollen mehr verdienen und drohen mit einwöchiger Schließung

Ärzteverbände hatten für die Zeit zwischen den Jahren dazu aufgerufen, Praxen aus Protest bundesweit geschlossen zu halten. Die noch bis diesen Freitag geplante Aktion ist Teil der Kampagne "Praxis in Not".

Nach der dreitägigen Protestaktion in dieser Woche würden die Ärzte ab dem 2. Januar wieder "wie gewohnt für ihre Patienten da sein", sagte der Vorsitzende Dirk Heinrich (63) der Rheinischen Post . "Sollte sich bei dem Gipfel mit dem Minister am 9. Januar allerdings keine Bewegung abzeichnen, werden die Praxen danach für eine ganze Woche schließen. Das behalten wir uns vor."

Der Gesundheitsminister hatte angesichts der Proteste bessere Arbeitsbedingungen in Aussicht gestellt, Forderungen nach mehr Geld aber abgewiesen.

"Außer in der Schweiz wird natürlich in Europa in den Praxen nirgendwo so gut verdient wie in Deutschland", sagte der SPD-Politiker im ZDF. "Die Spielräume für Honorarzuwächse, die sehe ich nicht." Praxen bräuchten weniger Bürokratie und Geld müsse gerechter verteilt werden.

Konkret für den "Krisengipfel" im Januar im Blick stehen bessere Bedingungen vor allem für Hausärzte.