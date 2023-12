Ampel einigt sich auf neuen Haushalt: Hier wird gespart!

Nach wochenlangen Verhandlungen wurde eine Lösung gefunden. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Einigung über den Bundeshaushalt für 2024 wurde am Mittwochmorgen erzielt. Die Details wurden im Laufe des Tages bekannt gegeben.

Für die Unterstützung der Ukraine plant die Bundesregierung dabei weiter mit Unterstützung in Milliardenhöhe. "Dazu zählen acht Milliarden Euro für Waffenlieferung, Finanzhilfen für den ukrainischen Haushalt - direkt oder über die Europäische Union - und voraussichtlich über 6 Milliarden Euro zur Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge hier in Deutschland", so Kanzler Olaf Scholz (65, SPD).

Damit auch die Betroffenen der Flutkatastrophe im Ahrtal weitere finanzielle Hilfen bekommen können, prüft die Regierung zudem eine Ausnahme von der Schuldenbremse.

Weiterhin kündigte die Koalition an, den CO2-Preis beim Tanken und Heizen mit fossilen Energien anzuheben. Ebenso sollen klimaschädliche Subventionen im Umfang von drei Milliarden Euro abgebaut werden und die Kaufprämie für E-Autos werde laut Wirtschaftsminister Robert Habeck (54, Grüne) schon vor ihrem 2025 geplanten Ende auslaufen.

Für weitere Einsparungen sollen ein eigentlich geplanter milliardenschwerer Zuschuss zu Entgelten für das Stromnetz sowie Klimaschutz- und Transformationsprojekte im Volumen von 45 Milliarden Euro bis 2027 gestrichen werden. Darunter fällt auch die Modernisierung der Deutschen Bahn, die laut Finanzminister Christian Lindner (44, FDP) stattdessen durch Privatisierungserlöse von nicht benötigten Bundesbeteiligungen finanziert werden soll.