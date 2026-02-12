Polit-Streit um Integrationskurse: Ministerin warnt vor Kahlschlag

Grünen-Politikerin Verena Schäffer (39) ist seit Januar Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW. © Rolf Vennenbernd/dpa

In einem Brief an Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (55, CSU) warnt die NRW-Amtschefin vor bleibenden Schäden in den Integrations- und Erwerbsbiografien der Betroffenen. "Ein bedarfsgerechtes Angebot an Integrationskursen ist unverzichtbar für unser Land."

Die Lücke, die der Bund mit seinen Einsparungen hinterlasse, könnten die Länder nicht ohne Weiteres schließen, betonte Schäffer. "Sollte das eingeschränkte Integrationskursangebot Bestand haben, käme dies einem integrationspolitischen Kahlschlag gleich."

Betroffen von der Entscheidung der Bundesregierung sind laut einem Schreiben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge vor allem Asylbewerber, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, EU-Bürger und Menschen, die mit einer Duldung in Deutschland leben.

Anders als bisher sollen Ausländer ohne gesetzlichen Anspruch nicht einfach zur kostenfreien Teilnahme an einem Kurs zugelassen werden. Stattdessen werde der Zugang künftig "stärker an den verfügbaren Mitteln im Bundeshaushalt" ausgerichtet.

Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums hatte vergangene Woche gesagt, für Menschen mit "positiver Bleibeperspektive" solle es die Kurse weiter geben.