Endlos-Debatte Kohleausstieg: Millionenschweres Förderpaket nun die Lösung?

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) war von Anfang an für den vereinbarten Kohleausstieg im Jahr 2038. © IMAGO/Andreas Franke

Das von den Grünen geführte Bundeswirtschaftsministerium will den vorzeitigen Kohleausstieg in Ostdeutschland nicht mehr um jeden Preis. In einem Papier aus dem Ministerium heißt es, der gesetzlich vereinbarte Ausstieg 2038 habe Bestand. Ist das das Ende der Dauer-Diskussion in Sachsen?

Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) hatte sich immer vehement für den Ausstieg 2038 starkgemacht. Anders Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (54, Grüne). Er will eigentlich so schnell wie möglich aus der Kohle raus. Das Gesetz ändern will er aber nicht.

"Die Bundesregierung wird keine politischen Bemühungen unternehmen, um die gesetzliche Frist zu verändern", heißt es in dem Papier. Demgegenüber hatten die G7-Staaten vor gut einem Monat einen Kohleausstieg im Jahr 2035 beschlossen.