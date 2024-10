Hamburger Zukunftsentscheid: War diese Aktion bereits erfolgreich?

In Hamburg werden seit einigen Wochen Unterschriften für einen Volksentscheid gesammelt. © Screenshot/Instagram/fridaysfotfuture_hh (Bildmontage)

"Bis Freitag werden wir jede Stunde nutzen, um in allen Bezirken Unterschriften zu sammeln", hieß es in dieser Woche in einer Mitteilung des Hamburger Zukunftsentscheids. Und tatsächlich sah man in den vergangenen Tagen vermehrt Menschen mit Klemmbrett unterm Arm durch die Straßen der Hansestadt ziehen.

Mehr als 60.000 Unterschriften meldete das Bündnis bereits am Dienstag. Wie das Hamburger Abendblatt berichtet, sollen am Freitag sogar schon mehr als 75.000 Unterschriften gezählt worden sein. Ein Erfolg!

Damit könnte es im kommenden Jahr also tatsächlich zu einem Volksentscheid über den Klimaschutz kommen. Die Forderung: Hamburg soll bereits bis 2040 zur klimaneutralen Stadt werden. Der CO₂-Ausstoß muss dafür deutlich verringert werden.

Zu den Unterstützenden der Aktion gehören etwa auch die Hamburger Kunsthalle und das Deutsche Schauspielhaus. "Es gibt Sachen, die haben einfach keinen Haken, da ist alles richtig dran und gut! In einer Zeit wie dieser, ist es da nicht das Einfachste, mit einer kleinen Unterschrift ein großes Zeichen zu setzen und Dinge verändern zu können?", so die Schauspielerin Lina Beckmann (43).