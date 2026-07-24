Frauenhass trifft Islamismus: Sicherheitsbehörden warnen vor "Mincel"-Bewegung

Stuttgart - Zwischen unerfüllter Sehnsucht, toxischen Männlichkeitsidealen und islamistischer Ideologie: Ein neues Radikalisierungsphänomen im Netz macht den Sicherheitsbehörden große Sorgen.

Viele Männer radikalisieren sich und verbreiten ihre Narrative über TikTok sowie andere Plattformen. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Es geht um sogenannte Mincels - der Begriff ist eine Zusammensetzung aus den Worten Muslim und "Incel". "Incel" wiederum steht für "involuntary" und "celibate" (unfreiwillig sexuell enthaltsam/zölibatär).

Im neuen baden-württembergischen Verfassungsschutzbericht ist von einer "neuen Form der Radikalisierung" die Rede. "Die Bewegung spricht insbesondere junge, männliche Muslime an, die sich eine Partnerin wünschen, diese aber nicht finden und unfreiwillig zölibatär leben", sagt Verfassungsschutzpräsidentin Beate Bube. Diese radikalisieren sich im Netz.

Islamistische Werte würden in diesen Communitys mit der eigenen Sexualität und der Rolle der Frau in der Gesellschaft verknüpft. Toxische Männlichkeitsideale, Verschwörungstheorien und frauenfeindliche Sichtweisen verbreiteten sich im Netz.

"Es wird behauptet, Männer hätten ein Grundrecht auf Sex oder Frauen hätten übergroße Freiheiten", heißt es in dem Bericht.

Influencer verbreiteten etwa Narrative, wonach die Besinnung auf strenge islamisch-salafistische Vorschriften in Verbindung mit einer entsprechenden Körperpflege helfen könne, "um auf Frauen anziehender zu wirken", so Bube. Das diene dazu, Propaganda für islamistische Sichtweisen und Weltsichten zu verbreiten. Gleichzeitig werde der Salafismus als Instrument genutzt, um eine frauenfeindliche Agenda zu begründen.