Zwischen Streik und Bahn-Pannen: Hillary Clinton reist per ICE zur Sicherheitskonferenz

Berlin/München - Ex-US-Außenministerin und frühere First Lady Hillary Clinton (78) ist per ICE von Berlin nach München gereist, um an der Münchner Sicherheitskonferenz teilzunehmen.

Hillary Clinton (78) nimmt regelmäßig an der Sicherheitskonferenz teil, die am Freitag startet und bis Sonntag läuft. © Bildmontage: Andres Kudacki/FR170905 AP/AP/dpa, Screenshot/X/@MKuefner

Ein X-Video von der Politik-Chefredakteurin der Deutschen Welle, Michaela Kuefner, zeigt Clinton im braunen Daunenmantel mit Kapuze beim Verlassen der ersten Klasse auf dem regnerischen Bahnsteig.



Wie die B.Z. berichtete, fiel während der rund vierstündigen Zugfahrt von Berlin nach München wegen eines Stromausfalls der Service für heiße Getränke aus – ob das die Ehefrau von Ex-US-Präsident Bill Clinton (79) störte, ist nicht bekannt.

Ob die Zugfahrt ursprünglich geplant war oder durch den Lufthansa-Streik am BER notwendig wurde, blieb unklar.

Am Donnerstag waren von Berlin nach München nur zwei Flüge möglich, viele Verbindungen fielen aus.