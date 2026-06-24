Pistorius' neues Flaggschiff erleidet Schiffbruch: Fregatte F126 abgesoffen

Berlin - Das Verteidigungsministerium beendet das milliardenteure Rüstungsprojekt für sechs Fregatten des Typs F126 .

Bei der Kiellegung der neuen Fregatte zeigte sich Verteidigungsminister Boris Pistorius (66, SPD) im Juni 2024 noch sehr erfreut und zuversichtlich. © Stefan Sauer/dpa

Damit werde auf erhebliche Verzögerungen sowie absehbare Kostensteigerungen und Risiken reagiert, teilte das Ministerium in Berlin mit. Zuerst hatte der "Spiegel" berichtet.

Das zunächst als Generalunternehmer beauftragte niederländische Unternehmen Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) habe zeitliche und finanzielle Rahmenbedingungen nicht einhalten können, so das Ministerium.

Die erste Fregatte mit einer sogenannten Anfangsbefähigung hätte Mitte 2028 geliefert werden sollen.

Die folgenden Schiffe bis 2033. Das Ministerium hatte einen Generalunternehmerwechsel geprüft, sich nun aber dagegen entschieden.

Das Fregattenprojekt war spätestens im vergangenen Jahr schwer ins Stocken geraten.