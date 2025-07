Steht Deutschlands neues Flaggschiff schon vor dem Aus?

Alles in Kürze

Im vergangenen Juni wurde die erste neue Fregatte feierlich auf Kiel gelegt. © Stefan Sauer/dpa

"Der Auftragnehmer, die Damen Schelde Naval Shipbuilding B.V., hat eine verspätete Ablieferung der Schiffe aufgrund von Problemen mit IT-Schnittstellen bei der firmeneigenen Konstruktions- und Fertigungssoftware angezeigt", sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Zuerst hatte die "Wirtschaftswoche" berichtet.

Das erste von sechs geplanten Schiffen sollte unter Führung der niederländischen Werft eigentlich 2028 an die Marine übergeben werden. Im Dezember 2023 war mit dem Bau der ersten Fregatte begonnen worden.

Die Kampfschiffe sollen im weltweiten Einsatz zu einer "dreidimensionalen Seekriegführung" befähigt sein. Das heißt, sie können Ziele unter Wasser, auf dem Wasser und in der Luft bekämpfen.

Der niederländische Staat will dem angeschlagenen Unternehmen Damen Naval unterdessen mit einem umfangreichen Paket helfen. Eine breite Mehrheit des Parlaments stimmte in Den Haag einem entsprechenden Vorhaben zu. Nach Angaben von Regierungskreisen geht es um einen Überbrückungskredit in Höhe von 270 Millionen Euro.

Die Abgeordneten waren für diese Entscheidung aus ihrer Sommerpause zurückgekehrt, sie waren vor der Abstimmung vertraulich informiert worden.