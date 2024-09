"Relevante Person": Radikaler Islamist in Abschiebehaft genommen

Bonn - Der von Sicherheitsbehörden als radikaler Islamist eingestufte Prediger Leonis Hamza (32, alias Abdul Alim Hamza) ist in Bonn in Abschiebehaft genommen worden. Der 32-Jährige gilt als gefährlicher Salafist, der seine radikalen Thesen auch in den sozialen Medien verbreitet.