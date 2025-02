Cyberangriffe auf Kommunen: Landesregierung investiert in Prävention

Magdeburg - Der Cyberangriff auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld vor vier Jahren war ein Weckruf. Seitdem investiert das Land Sachsen-Anhalt verstärkt in Cybersicherheit - und hat jetzt noch einmal nachgelegt.

Das Land Sachsen-Anhalt will sich gegen Angriffe im Internet weiter vorbereiten. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Durch die konstant hohe Bedrohungslage sei der Ausbau unumgänglich, teilte das Ministerium mit.

Einzelne Kommunen könnten die hohen Kosten und die nur im Bedarfsfall notwendige Unterstützung nicht wirtschaftlich abbilden.

Im Jahr 2021 hatte ein Cyberangriff die Verwaltung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld teilweise lahmgelegt. Als erste Kommune bundesweit wurde daraufhin der Katastrophenfall ausgerufen.

Erstmals veranstaltet das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) am Dienstag eine Fachtagung mit mehr als 2200 Teilnehmern in Kooperation mit dem Land Sachsen-Anhalt.

Bei der Tagung in Magdeburg stehen Landesverwaltungen und Kommunen im Fokus.