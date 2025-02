US-Vize Vance wirbt für radikale Parteien in Europa: "Es gibt keinen Platz für Brandmauern"

München - Ohne sie direkt zu benennen, warb US-Vizepräsident James David "JD" Vance (40) auf der Münchner Sicherheitskonferenz am Freitagnachmittag dafür, dass stark rechtskonservative Personen und Parteien mehr Akzeptanz in Europa erfahren sollten.

Die inzwischen 61. Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) findet aktuell vom 14. bis zum 16. Februar im Hotel Bayerischer Hof in München statt. © Sven Hoppe/dpa

Als Beispiele nannte er aus verschiedenen Ländern Fälle, in denen unter anderem Abtreibungsgegner oder Menschen, die öffentlich den Koran verbrannt hatten, verurteilt wurden. Auch die annullierte Wahl in Rumänien oder Ermittlungen wegen Hasskommentaren in Deutschland nannte er.

"Die freie Rede, so fürchte ich, wird zurückgedrängt", behauptete der Trump-Vertreter. "Die größte Gefahr geht derzeit nicht von Russland oder China aus, sie geht von den europäischen Regierungen aus."

Auch die Vorgängerregierungen in den USA kritisierte er und lobte indirekt seinen Vorgesetzten: "In Washington ist ein neuer Sheriff in der Stadt." Der – man muss es so benennen – verbliebene Höflichkeits-Applaus fiel ab diesem Zeitpunkt bereits sehr überschaubar aus.

Minutenlang kritisierte er den seiner Meinung nach ungerechtfertigten Umgang mit radikalen und extremistischen Parteien in Europa. "Wir müssen nicht mit allen oder irgendwas einverstanden sein, was Menschen sagen", so der US-Vize. Doch es sei wichtig für den Dialog, diese Menschen zu Wort kommen zu lassen.

Auf konkrete Aussagen und Ansätze zur Sicherheitspolitik – also das Thema, warum die Konferenz überhaupt stattfindet – wartete man bei JD Vance in dieser Rede eher vergebens.