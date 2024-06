Verfassungsschutz legt Zahlen des Grauens vor: Demokratie "unter erheblichem Druck"

Berlin - Er liest sich wie ein Gruselmärchen. Am Dienstag stellten Innenministerin Nancy Faeser (53, SPD) und Verfassungsschutz-Präsident Thomas Haldenwang (64) in Berlin den neuen Verfassungsschutzbericht vor. Der offenbart in nahezu allen kritischen Bereichen eine (deutliche) Verschlechterung der Lage.