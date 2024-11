Videospiele gegen Islamismus? Land NRW mit diesem verrückten Plan

Düsseldorf - Die Landesregierung will mit Videospielen gegen islamistische Propaganda vorgehen.

Er verwies auf das Computerspiel "Leons Identität", das 2020 zur Prävention gegen Rechtsextremismus veröffentlicht worden ist. "Wir wissen, dass Games dabei helfen können, zielgruppengerecht Wissen und Werte zu vermitteln. Sie leisten damit neben ihrem Unterhaltungswert auch einen wesentlichen gesellschaftlichen Mehrwert", so Liminski.

"Auch als Reaktion auf den Anschlag von Solingen ist es das Ziel der Landesregierung, die Öffentlichkeit und insbesondere junge Menschen für den Bereich Islamismus-Prävention zu sensibilisieren, Medienkompetenz zu fördern und extremistische Bedrohungen aufzuzeigen", so NRW-Medienminister Nathanael Liminski (39, CDU ).

Der Minister hat für den heutigen Montag rund 35 Akteure der Computerspiel-Branche zum vierten "Games-Gipfel" in Köln eingeladen. Bei der Veranstaltung will Liminski die Eckpunkte einer neuen nordrhein-westfälischen Games-Förderleitlinie vorstellen, die 2025 in Kraft treten soll.