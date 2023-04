Weltweite Militärausgaben erreichen Rekordniveau

Das waren in Summe 2,24 Billionen US-Dollar (umgerechnet rund zwei Billionen Euro!), die in den Unterhalt oder den Aufbau von Armeen flossen.

Dabei hinterlassen besonders zwei Konfliktherde ihre Abdrücke in der Statistik: der Krieg in der Ukraine und die Spannungen in Ostasien rund um den Inselstaat Taiwan. Der bei Weitem stärkste Anstieg der Ausgaben (+13 Prozent) wurde in Europa verzeichnet und war größtenteils auf russische und ukrainische Ausgaben zurückzuführen.

Die Ausgaben der Ukraine lagen 2022 bei 44 Milliarden US-Dollar (rund 40 Milliarden Euro). Das war eine Steigerung um satte 640 Prozent im Vergleich zum Vorjahr!

Militärhilfe für die Ukraine und Bedenken hinsichtlich einer größeren Bedrohung durch Russland beeinflussten auch die Ausgabenentscheidungen vieler anderer Staaten. So kündigte Deutschland noch im Februar 2022 ein 100 Milliarden Euro schweres Investitionsprogramm für die Bundeswehr an. Aktuell gibt die Bundesrepublik 56 Milliarden Euro für das Militär aus.

Die Militärausgaben der Staaten in Mittel- und Westeuropa beliefen sich im Jahr 2022 auf 345 Milliarden US-Dollar. Die Ausgaben übertrafen erstmals die von 1989, als der Kalte Krieg endete. Sie waren zudem um 30 Prozent höher als im Jahr 2013.