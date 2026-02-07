So können Unternehmen Regen nutzen und Fördermittel kassieren
Erfurt - Das Thüringer Umweltministerium erweitert sein seit März 2023 laufendes Förderprogramm "GreenInvest Ress" und unterstützt nun gezielt kleine und mittlere Unternehmen (KMU) beim Aufbau von Regen- und Brauchwasseraufbereitungs- sowie Nutzungssystemen.
Umweltminister Kummer (57, BSW) betont die Bedeutung der Ressource: Wasser sei eine unverzichtbare Grundlage des Lebens und angesichts zunehmender Trockenperioden vor allem im Sommer wichtiger denn je.
Durch die Nutzung von Regen- und aufbereitetem Brauchwasser könnten Unternehmen nicht nur ihre Wasserkosten senken, sondern zugleich aktiv zum Ressourcenschutz beitragen.
Gefördert werden Anlagen inklusive Speicher, notwendige bauliche Anpassungen sowie Technologien zur Kreislaufführung von Wasser – mit bis zu 60 Prozent der Investitionskosten. Insgesamt stehen 13,5 Millionen Euro zur Verfügung.
Profitieren können unter anderem Auto-Waschanlagen, die auf Regen- und wiederaufbereitetes Waschwasser umstellen, sowie Großwäschereien, die verschmutztes Wasser mithilfe moderner Recyclingverfahren erneut nutzbar machen.
