So können Unternehmen Regen nutzen und Fördermittel kassieren

Erfurt - Das Thüringer Umweltministerium erweitert sein seit März 2023 laufendes Förderprogramm "GreenInvest Ress" und unterstützt nun gezielt kleine und mittlere Unternehmen (KMU) beim Aufbau von Regen- und Brauchwasseraufbereitungs- sowie Nutzungssystemen.

Mit dem Förderprogramm "GreenInvest Ress" unterstützt das Umweltministerium Unternehmen bei Investitionen in Wasserrecycling und Regenwassernutzung. (Archivbild) © Arne Dedert/dpa

Umweltminister Kummer (57, BSW) betont die Bedeutung der Ressource: Wasser sei eine unverzichtbare Grundlage des Lebens und angesichts zunehmender Trockenperioden vor allem im Sommer wichtiger denn je.

Durch die Nutzung von Regen- und aufbereitetem Brauchwasser könnten Unternehmen nicht nur ihre Wasserkosten senken, sondern zugleich aktiv zum Ressourcenschutz beitragen.



Gefördert werden Anlagen inklusive Speicher, notwendige bauliche Anpassungen sowie Technologien zur Kreislaufführung von Wasser – mit bis zu 60 Prozent der Investitionskosten. Insgesamt stehen 13,5 Millionen Euro zur Verfügung.