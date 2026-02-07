So können Unternehmen Regen nutzen und Fördermittel kassieren

Das Thüringer Umweltministerium erweitert sein seit März 2023 laufendes Förderprogramm "GreenInvest Ress".

Von Marie Pohland

Erfurt - Das Thüringer Umweltministerium erweitert sein seit März 2023 laufendes Förderprogramm "GreenInvest Ress" und unterstützt nun gezielt kleine und mittlere Unternehmen (KMU) beim Aufbau von Regen- und Brauchwasseraufbereitungs- sowie Nutzungssystemen.

Mit dem Förderprogramm "GreenInvest Ress" unterstützt das Umweltministerium Unternehmen bei Investitionen in Wasserrecycling und Regenwassernutzung. (Archivbild)
Mit dem Förderprogramm "GreenInvest Ress" unterstützt das Umweltministerium Unternehmen bei Investitionen in Wasserrecycling und Regenwassernutzung. (Archivbild)  © Arne Dedert/dpa

Umweltminister Kummer (57, BSW) betont die Bedeutung der Ressource: Wasser sei eine unverzichtbare Grundlage des Lebens und angesichts zunehmender Trockenperioden vor allem im Sommer wichtiger denn je.

Durch die Nutzung von Regen- und aufbereitetem Brauchwasser könnten Unternehmen nicht nur ihre Wasserkosten senken, sondern zugleich aktiv zum Ressourcenschutz beitragen.

Gefördert werden Anlagen inklusive Speicher, notwendige bauliche Anpassungen sowie Technologien zur Kreislaufführung von Wasser – mit bis zu 60 Prozent der Investitionskosten. Insgesamt stehen 13,5 Millionen Euro zur Verfügung.

Profitieren können unter anderem Auto-Waschanlagen, die auf Regen- und wiederaufbereitetes Waschwasser umstellen, sowie Großwäschereien, die verschmutztes Wasser mithilfe moderner Recyclingverfahren erneut nutzbar machen.

Titelfoto: Arne Dedert/dpa

Mehr zum Thema Umweltpolitik: