Wohin mit dem Atommüll? Streit um Castor-Transporte spitzt sich weiter zu

Berlin/Düsseldorf - Der juristische Streit um die Atommülltransporte durch Nordrhein-Westfalen von Jülich ins Zwischenlager Ahaus im Münsterland geht in die nächste Instanz.

Der Fall rund um die Atommülltransporte durch NRW liegt jetzt beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Die Umweltschutzorganisation BUND NRW habe Beschwerde gegen die Castor-Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts eingelegt, teilte eine Gerichtssprecherin auf Anfrage der dpa mit.

Das Verfahren liege damit nun beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg. Zuvor hatte das Berliner Verwaltungsgericht einen Eilantrag des BUND zurückgewiesen.

In dem Verfahren ging es um die Frage, ob der Transport von 152 Castor-Behältern mit hochradioaktivem Material wie genehmigt sofort vollzogen werden darf.

Angesichts der schon seit 2013 abgelaufenen Genehmigung der Lagerung der Castor-Behälter im rheinischen Jülich bestehe ein hohes öffentliches Interesse an einer zeitnahen Verbringung in das genehmigte Zwischenlager Ahaus, hatte das Gericht mitgeteilt.

Das Verfahren liegt bei Berliner Gerichten, weil die zuständige Behörde für die Genehmigung der Atommülltransporte das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) ist.