E-Scooter ab 16 und mit Helm? Neue Regeln für Lime, Tier und Co. gefordert

Kommen schon bald einheitliche europäische Regelungen für die elektrischen Zweiräder? © Fotomontage: dpa/Christian Charisius//dpa/AAP/James Ross

Der ETSC fordert zusammen mit dem Advisory Council for Transport Safety (PACTS) in einem kürzlich veröffentlichten Bericht vereinheitlichte Maßnahmen in ganz Europa.



Dazu gehören die allgemeine Helmpflicht, eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde und das Fahren ab 16 Jahren oder eine entsprechende Altersgrenze, die ebenfalls für das Fahren von Mopeds gilt.

Zusätzlich soll das Mitnehmen von Beifahrern europaweit strengstens untersagt und die Nutzung auf Gehwegen geahndet werden. Fahren unter Alkoholeinfluss und die Handynutzung während der Fahrt sollen in allen Ländern tabu sein.

In Deutschland gilt für das Bedienen von E-Scootern auf Radwegen oder Fahrbahnen aktuell ein Mindestalter von 14 Jahren ohne Fahrerlaubnis und frei von Kopfbedeckung.

Beifahrer dürfen auch in der Bundesrepublik nicht befördert werden und für Alkohol hinter dem Lenker gelten die gleichen Regelungen wie bei Kraftfahrzeugen.