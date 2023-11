"Erfolgsmodell" Deutschlandticket geht 2024 weiter: Doch um welchen Preis?

Der Fortbestand des Deutschlandtickets ist vorerst gesichert. © Boris Roessler/dpa/dpa-tmn

Nach der Ministerpräsidentenkonferenz ist klar, dass auch im Jahr 2024 mit dem "Erfolgsmodell" Deutschlandticket gereist werden kann.

Dafür sollen Gelder, die in diesem Jahr übrig bleiben, zur Finanzierung des Deutschlandtickets im nächsten Jahr bereitgestellt werden, um vor allem die Verluste der Verkehrsunternehmen zu kompensieren.

Der bisherige "Einführungspreis" von 49 Euro könnte sich allerdings künftig erhöhen, warnen nun die Verbraucherzentralen und kritisieren, dass durch den Beschluss keine Planungssicherheit bestehe.

"Das macht das Deutschlandticket weder attraktiver noch verlässlicher", so Ramona Pop (43), Chefin des Verbraucherzentrale-Bundesverbands.

Deutlich zufriedener mit der Einigung zeigte sich Verkehrsminister Volker Wissing (53, FDP): "Ich rufe die Landesverkehrsminister nun auf, sachlich am Erfolg des Deutschlandtickets zu arbeiten und aufzuhören, es ohne Not infrage zu stellen."

Für Wissing stellt das Abo-Ticket dabei einen großen Erfolg dar, den es in Zukunft unter anderem mit fortschreitender Digitalisierung auszubauen gelte: "Nie war es so einfach, den ÖPNV zu nutzen, nie war es so einfach, mehrere Verkehrsträger miteinander zu verbinden."