Über 2000 tote Radfahrer in Sachsen-Anhalt: Grüne fordern mehr Radwege an Landstraßen

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt gibt es an vielen Landstraßenabschnitten noch keinen Radweg.

Im vergangenen Jahr sind über 2000 Radfahrer in Sachsen-Anhalt bei Unfällen gestorben. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Insgesamt liegt der Anteil der straßenbegleitenden Radwege bezogen auf die Länge der Landesstraßen bei 16 Prozent, wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage von Grünen-Fraktionschefin Cornelia Lüddemann hervorgeht.

"Das ist viel zu wenig", sagte Lüddemann der Deutschen Presse-Agentur. Es sei ein Fehler, dass die schwarz-rot-gelbe Koalition Anträge für mehr Mittel zum Ausbau der Radwege immer wieder ablehne.

In den einzelnen Regionen des Landes gibt es dabei größere Unterschiede.

Während der Anteil der straßenbegleitenden Radwege mit Blick auf die Länge der Landesstraßen im Landkreis Stendal bei 28 Prozent liegt, sind es im Burgenlandkreis nur 3 Prozent.

In diesem Jahr sind den Angaben zufolge etwa der Bau und die Fertigstellung der Radwege zwischen Barby und Pömmelte (Salzlandkreis) und zwischen Zilly und Berßel (Landkreis Harz) geplant.

An den Bundesstraßen gibt es in Sachsen-Anhalt straßenbegleitende Radwege auf 631 Kilometern, an Landesstraßen auf 668 Kilometern und an Kreisstraßen auf 372 Kilometern.