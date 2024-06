Weil Cannabis legal ist: Jetzt will Bayern härter Strafen für Drogen am Steuer – ja, auch für Alkohol!

Nach der Teil-Legalisierung von Cannabis kommt nun aus Bayern der Vorschlag, alle Drogenfahrten härter zu bestrafen. © 123rf/smarteless

Bayerischer Staatsminister der Justiz, Georg Eisenreich (53, CSU), fordert nämlich härtere Strafen Drogen am Steuer. Und da soll Alkohol nicht ausgenommen sein.

Ob er allerdings für das Strafrecht die Kategorien "Alkohol" und "restliche Drogen" auf ein identisches Strafmaß bringt, ist noch nicht klar. Doch es soll härter durchgegriffen werden.

Das kündigte der 53-Jährige am Dienstag in München an. Doch warum ausgerechnet jetzt? Man ahnt es fast: Grund sei die teilweise Legalisierung von Cannabis, die es plötzlich notwendig macht, berauschte Autofahrer härter zu bestrafen.

"Ich befürchte, dass die Teillegalisierung von Cannabis zu einem Anstieg schwerer Verkehrsunfälle führen wird. Das Verkehrsstrafrecht muss auch vor diesem Hintergrund dringend reformiert werden. Es bietet in einigen Bereichen keinen ausreichenden Schutz."

Ausreichend Schutz wovor? Schon deutlich vor der Teillegalisierung, im Jahr 2023, stiegen sowohl die Zahl der Unfälle als auch die bei Verkehrsunfällen Verletzten bayernweit erneut an. Fast 500 Menschen kamen ums Leben.