Jetzt doch nicht? Verhandlungen zum Heizungsgesetz drohen zu scheitern!

Denn das Gesetz zum Austausch alter Öl- und Gasheizungen hat es bei der heutigen Bundestagssitzung wieder nicht auf die Tagesordnung geschafft.

Die Fraktionsvorsitzenden von SPD, Grünen und FDP seien allerdings nach wie vor bemüht, das GEG doch noch kurzfristig in dieser Sitzungswoche unterzubringen. Das will die Deutsche Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen erfahren haben.

Doch die Zeit dafür wird langsam knapp. Sollte das GEG in dieser Woche nicht verhandelt werden, scheitert die Ampel an ihrem Plan, das Gesetz vor der Sommerpause am 7. Juli auf den Weg zu bringen.

Grünen-Chefin Ricarda Lang (29) versicherte noch vor wenigen Tagen im Gespräch mit TAG24, dass es dazu nicht kommen werde.

"Im Deutschen Bundestag werden wir noch vor der Sommerpause das Gebäude-Energie-Gesetz beschließen. Und ich werde mich persönlich dafür einsetzen, dass es mit einem starken sozialen Ausgleich einhergeht", beteuerte sie.

Im Koalitionsplan der Ampel-Regierung ist das Gebäude-Energie-Gesetz für das Jahr 2025 bestimmt. Im vergangenen März einigte sich die Koalition darauf, das Gesetz angesichts der Energie- und Klimakrise um ein Jahr vorzuziehen.

Ein erster, kontrovers diskutierter Entwurf liegt bereits seit Februar vor, verantwortlich dafür sind das Bundeswirtschafts- und das Bundesbauministerium. FDP und Grüne äußerten allerdings herbe Kritik am Entwurf.