Bundeskanzler Friedrich Merz? So viele halten ihn für ungeeignet

Mainz - In rund einem Jahr steht die Bundestagswahl an und die Kanzlerkandidaten laufen sich bereits warm. Doch eine aktuelle Umfrage im Auftrag des ZDF zeigt nun, dass keiner der Kandidaten von einer Mehrzahl der Bevölkerung als für dieses Amt geeignet angesehen wird.

Zu der Eignung von AfD-Bundessprecherin Alice Weidel (45) als Bundeskanzlerin wurde ebenfalls ein Stimmungsbild erhoben: Gerade einmal etwa 14 Prozent der Deutschen sehen in ihr eine gute potenzielle Regierungschefin, rund 81 Prozent jedoch nicht (5 Prozent legten sich nicht fest).

Wie der Mainzer Fernsehsender am heutigen Freitag mitteilte, sind lediglich rund 40 Prozent der Deutschen der Meinung, dass CDU-Chef Friedrich Merz (68) ein guter Bundeskanzler wäre, um die 54 Prozent halten ihn für nicht geeignet (6 Prozent hatten keine Meinung dazu).

Wäre am kommenden Sonntag wirklich Bundestagswahl, die Ampel wäre ganz klar abgewählt. © ZDF/Forschungsgruppe Wahlen

Wäre am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl, so wäre die gegenwärtig regierende Ampel-Koalition von SPD, Grünen und FDP ganz klar abgewählt: Die Sozialdemokraten kämen auf lediglich 16 Prozent, die Grünen auf 11 Prozent und die FDP würde mit gerade einmal 3 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

CDU und CSU kämen zusammen auf 31 Prozent, die AfD auf 18 Prozent und das erst in diesem Jahr gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) auf 8 Prozent. Die Linke würde mit 4 Prozent den Wiedereinzug in den Bundestag verpassen.

"Das würde von den politisch wahrscheinlichen Koalitionen nur für eine Regierung aus Union und SPD reichen", kommentierte ein ZDF-Sprecher diese Projektion einer Bundestagswahl.

Auch zu den kommenden Präsidentschaftswahlen in den USA stellte die "Forschungsgruppe Wahlen" im Auftrag des ZDF Fragen. Demnach sind 72 Prozent der Deutschen der Meinung, dass Kamala Harris (59) die Wahl gegen Donald Trump (78) gewinnen wird.