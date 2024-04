Lisa Paus im Interview: Was tun Sie aktuell für unsere Familien, Frau Ministerin?

Berlin - Hört man in den Medien den Namen von Familienministerin Lisa Paus (55, Grüne ), geht es meist um die Kindergrundsicherung . Doch was stehen aktuell noch für Projekte im Haus der Wahl-Berlinerin auf der Agenda? TAG24 hat vor Ort für Euch nachgefragt.

Familienministerin Lisa Paus (55, Grüne) im TAG24-Interview. © Christian Kielmann

TAG24: Frau Paus, wie schwierig ist es in Zeiten multipler Krisen, für die eigenen Themen Gehör zu finden?

Lisa Paus: Die Themen meines Hauses sind vielleicht nicht jeden Tag in den Headlines, aber sie betreffen die Menschen sehr direkt. Alles, was wir im Familienministerium anpacken, zielt darauf ab, Menschen zu stärken und so dafür zu sorgen, dass sie gut auch durch eine Zeit der Krisen kommen.

TAG24: Bestimmen die Corona-Nachwirkungen noch regelmäßig den Berufsalltag der Familienministerin?

Paus: Gerade im Rahmen unserer Kinder- und Jugendarbeit spielt das natürlich weiter eine Rolle. Wir haben zum Beispiel die "Mental Health Coaches" auf den Weg gebracht: Im Rahmen eines Pilotprojektes an Schulen unterstützen Sozialpädagogen die Kinder und Jugendlichen in ihrer mentalen Gesundheit.

Außerdem wollen wir als Bundesregierung eine Sonderzulassung für Kinder- und Jugendpsychotherapeuten auf den Weg bringen, weil wir wissen, dass die Wartelisten da lang sind.

TAG24: Gibt es auch Bemühungen im Bereich des Konfliktmanagements?

Paus: Bei vielen Menschen ist wegen der Krisen die Lunte inzwischen ein bisschen kürzer. Aber es ist wichtig zu wissen, wie man Konflikte lösen kann, ohne dass gleich die Fäuste fliegen.

Deswegen unterstützen wir beispielsweise die "Respekt Coaches", die an Schulen helfen, Konflikte respektvoll zu lösen.