Lockerung der Brandmauer: CDU-Politiker werben für anderen Umgang mit AfD

Erfurt/Dresden/Potsdam - Mehrere ostdeutsche CDU-Politiker haben sich der Forderung nach einem anderen Umgang mit der AfD angeschlossen.

Wer seine Politik allein daran ausrichte, von wem sie Zustimmung erfahre, verwechsele Moral mit Politik, sagt Andreas Bühl (38, CDU). © Martin Schutt/dpa

Der Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag, Andreas Bühl (38), sagte der "Bild"-Zeitung:

"Wenn ein Gesetz, das aus sachlichen Erwägungen und nach demokratischer Deliberation für richtig befunden wurde, auch Zustimmung von den politischen Rändern findet, ist das kein Grund zur Revision."

Der Fraktionsvorsitzende im benachbarten Sachsen, Christian Hartmann (51), sagte der Zeitung, die CDU müsse "jenseits von allen Brandmauerdebatten ihre eigene Position finden und dann auch konsequent umsetzen".

Der sächsische CDU-Generalsekretär Tom Unger (39) kritisierte, die Art und Weise, wie alle anderen Parteien in den vergangenen Jahren mit der AfD umgegangen seien, habe nicht dazu geführt, dass sie schwächer geworden sei.