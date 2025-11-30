Doch keine Öffnung zur AfD! Familienunternehmer-Verband: "Distanzieren uns von Extremisten"

Berlin - Der Verband der Familienunternehmer macht einen Rückzieher! Vor wenigen Tagen hieß es, das "Kontaktverbot" zu AfD-Bundestagsabgeordneten sei aufgehoben worden. Doch es hagelte Kritik, mehrere Unternehmen kündigten ihre Mitgliedschaft. Nun die Wende: Das Ganze sei ein Fehler gewesen, erklärte Verbandspräsidentin Marie-Christine Ostermann (47).

Marie-Christine Ostermann (47) ist die Präsidentin des Verbands "Die Familienunternehmer e. V.". © dpa | Thomas Frey

"Wir müssen andere Wege der Auseinandersetzung finden, wie wir der AfD kritisch begegnen und gleichzeitig deutlich machen können, wofür wir stehen", sagte sie am Sonntagabend nach Gremiensitzungen ihres Verbandes laut einer Mitteilung.

Zu Beginn der Woche hatte sie im "Handelsblatt" verkündet, dass es besagtes "Kontaktverbot" nicht mehr geben würde und es eine sogenannte Brandmauer innerhalb von "Die Familienunternehmer e. V." "noch nie gegeben" habe.

Im Oktober hatte der Wirtschaftsverband zu einem Parlamentarischen Abend in einer Niederlassung der Deutschen Bank erstmals auch Vertreter der AfD eingeladen.

Rossmann, Vorwerk und Fritz-Kola zogen ihre Konsequenzen - und traten aus! Womöglich einer der Gründe für die Rolle rückwärts von Ostermann und Co.