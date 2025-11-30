Anti-AfD-Proteste: Bündnis wirft Polizei massive Gewalt vor

Gießen - Nach den Protesten gegen die Neugründung der AfD-Jugendorganisation in Gießen hat das Bündnis "Widersetzen" der Polizei massive Gewaltanwendung vorgeworfen.

Bei den Demonstrationen in Gießen kam es zu mehreren Zusammenstößen zwischen Protestierenden und der Polizei. © Boris Roessler/dpa

Hessens Innenminister Roman Poseck (55, CDU) habe im Voraus betont, dass Gewalt niemals ein legitimes Mittel in der Demokratie sei - doch hätten in Gießen "Polizisten den Faschisten den Weg frei geprügelt", sagte Laura Wolf, Sprecherin des Bündnisses. Poseck hatte seinerseits Teile der Demonstranten kritisiert.

Bei künftigen AfD-Veranstaltungen werde man für immer längere Verzögerungen sorgen, "bis sie sich gar nicht mehr treffen können", so Sprecherin Wolf.

Der Marburger Rechtsanwalt Jannik Rienhoff, der einige in Gewahrsam genommene Aktivisten des Bündnisses vertritt, erklärte, bereits im Vorfeld sei das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit "nicht besonders ernst genommen worden".

Zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten sagte Rienhoff, Polizisten seien teils gegen Leute angerannt und hätten "draufgeschlagen", was "offensichtlich rechtswidrig" sei.