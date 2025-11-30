 779

Anti-AfD-Proteste: Bündnis wirft Polizei massive Gewalt vor

Nach den groß angelegten Protesten gegen die AfD in Gießen hat das Bündnis Widersetzen der Polizei am Sonntag massive Gewaltanwendung vorgeworfen.

Von Christine Schultze

Gießen - Nach den Protesten gegen die Neugründung der AfD-Jugendorganisation in Gießen hat das Bündnis "Widersetzen" der Polizei massive Gewaltanwendung vorgeworfen.

Bei den Demonstrationen in Gießen kam es zu mehreren Zusammenstößen zwischen Protestierenden und der Polizei.
Bei den Demonstrationen in Gießen kam es zu mehreren Zusammenstößen zwischen Protestierenden und der Polizei.  © Boris Roessler/dpa

Hessens Innenminister Roman Poseck (55, CDU) habe im Voraus betont, dass Gewalt niemals ein legitimes Mittel in der Demokratie sei - doch hätten in Gießen "Polizisten den Faschisten den Weg frei geprügelt", sagte Laura Wolf, Sprecherin des Bündnisses. Poseck hatte seinerseits Teile der Demonstranten kritisiert.

Bei künftigen AfD-Veranstaltungen werde man für immer längere Verzögerungen sorgen, "bis sie sich gar nicht mehr treffen können", so Sprecherin Wolf.

Der Marburger Rechtsanwalt Jannik Rienhoff, der einige in Gewahrsam genommene Aktivisten des Bündnisses vertritt, erklärte, bereits im Vorfeld sei das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit "nicht besonders ernst genommen worden".

Steinmeier redet Klartext: "Seit Wiedervereinigung Demokratie nie so bedroht"
Politik Deutschland Steinmeier redet Klartext: "Seit Wiedervereinigung Demokratie nie so bedroht"

Zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten sagte Rienhoff, Polizisten seien teils gegen Leute angerannt und hätten "draufgeschlagen", was "offensichtlich rechtswidrig" sei.

Die Polizei war mit massiven Kräften in Gießen vor Ort, dabei setzten die Beamten auch Schlagstöcke ein.
Die Polizei war mit massiven Kräften in Gießen vor Ort, dabei setzten die Beamten auch Schlagstöcke ein.  © Boris Roessler/dpa

"Widersetzen"-Sprecher beklagt "Klima der Angst"

Suraj Mailitafi vom Bündnis "Widersetzen" erklärte, die Stadt Gießen und die Polizei hätten bereits vor den Protesten ein Klima der Angst geschürt. Die Teilnehmenden der Versammlung hätten "willkürliche Gewalt" zu spüren bekommen, während die AfD hofiert worden sei.

In der mittelhessischen Stadt hatten am Vortag nach Polizeischätzungen mehr als 25.000 Menschen größtenteils friedlich gegen die Neugründung der AfD-Jugendorganisation protestiert. Dabei kam es auch zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Titelfoto: Boris Roessler/dpa

Mehr zum Thema Politik Deutschland: