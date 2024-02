Mai Thi Nguyen-Kim macht Ankündigung: Sie geht in die Politik

"So, wie es ist, geht es nicht weiter, und ich schaue mir das nicht mehr länger einfach nur an!", fährt die Wissenschaftsjournalistin fort.

Am Beginn stellt sie ausdrücklich klar, dass ihre Zusammenarbeit mit dem öffentlich-rechtlichen Sender Funk schon lange beendet sei: "Funk hat dieses Video weder bezahlt noch war Funk inhaltlich involviert. Ich spreche in diesem Video für mich, und es geht ausnahmsweise auch nicht um Wissenschaft, sondern um Politik ."

"Also, Nerds an die Macht!", ruft Mai Thi Nguyen-Kim (36) am Ende des Videos und reckt eine geballte Faust in die Höhe. © Screenshot/YouTube/maiLab

Etwas später in ihrem Statement greift die Journalistin die Ampel-Bundesregierung direkt an, der sie einen Mangel an Mut und Sachlichkeit vorwirft: "Ich glaube fest an eine vernünftige Mehrheit. Aber diese vernünftige Mehrheit ist gerade frustriert, liebe Regierung."

Auch von der Opposition hat die 36-Jährige eine äußerste schlechte Meinung, wie sie mit einer wegwerfenden Geste deutlich macht.

Danach kommt Mai Thi Nguyen-Kim "zum eigentlichen Grund für dieses Video".

"Wenn Du willst, dass es gut wird, musst Du es halt selbst machen", sagt die 36-Jährige und lächelt in die Kamera.

Sie räumt ein, dass ihre Kompetenz in erster Linie die Wissenschaft sei, doch manchmal sei es gut, einen "festgefahrenen Betrieb mit einem Außenseiter-Blick aufzuwirbeln".

Zudem habe sie in den letzten Monaten sehr viel Zeit in Berlin verbracht, mit sehr vielen "sehr klugen und erfahrenen Menschen" geredet und ein "sehr starkes Team" aufgebaut.