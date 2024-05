Atom-Bomber der USA über Deutschland: Das ist der Grund

Laage - Die USA haben wieder Atom-Bomber in Europa stationiert. Am Mittwoch flogen zwei B-52 Stratofortress über Deutschland. Dabei entstanden einzigartige Aufnahmen.

Zwei Eurofighter der Luftwaffe eskortieren einen B-52-Bomber der US Air Force. © Luftwaffe

Denn mehrere Eurofighter der Luftwaffe vom Taktischen Luftwaffengeschwader 71 "Richthofen" eskortierten die Bomber, wie die Bundeswehr mitteilte. Die Kampfjets sind eigentlich im niedersächsischen Wittmund stationiert, wegen Bauarbeiten operieren sie aber aus Laage bei Rostock.

Die zwei B-52-Bomber der Air Force kamen aus Polen und flogen über Deutschland. Diesen Überflug eskortierte die Luftwaffe. Dabei kamen die Eurofighter den strategischen Langstreckenbombern sehr nahe, wie die auf X, ehemals Twitter, geteilten Aufnahmen der Luftwaffe zeigen.

Die Flugzeuge sollen von einem Einsatz über NATO-Territorium an der Grenze zur Ukraine, zu Belarus und der russischen Exklave Kaliningrad gekommen sein, wie die Bild berichtete.

Insgesamt hat die US Air Force vier B-52-Stratofortress-Bomber am 22. Mai auf den Stützpunkt Fairford der Royal Air Force in Großbritannien verlegt, teilte die NATO mit.