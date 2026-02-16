Bundeswehr-Hubschrauber im Tiefflug: Hier kann es nachts lauter werden

Fritzlar - Diese und nächste Woche wird es in Hessen , Nordrhein-Westfalen , Thüringen und Niedersachsen mancherorts etwas lauter werden. Hintergrund sind Nachtflüge von Kampfhubschraubern der Bundeswehr in niedriger Höhe.

Nachtflüge von Kampfhubschraubern stehen an. (Archivfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Wie das auf dem Heeresflugplatz im hessischen Fritzlar beheimatete Kampfhubschrauberregiment 36 mitteilte, stünden Tiefflüge in einer Höhe von teilweise unter 30 Metern auf dem Programm.

Aufgrund der anstehenden Flugübungen könne es zu "erhöhter Lärmbelastung" kommen, hieß es.

Die Kampfhubschrauber der Bundeswehr sind demnach im Bereich Göttingen (Niedersachsen), Mühlhausen (Thüringen) und Warburg (Nordrhein-Westfalen) im Trainingseinsatz. In Hessen sind Alsfeld, Marburg, Allendorf an der Eder, Hersfeld sowie Korbach Teil der entsprechenden Routen.

Ziel sei es, die Einsatzbereitschaft der Piloten zu gewährleisten und darüber hinaus neue Kräfte weiterzubilden. Die Nachtflüge werden in beiden Wochen im Zeitfenster von Montag bis Donnerstag absolviert.