Autofahrer, aufgepasst! Hier rollen Panzer über die Straße

Hütten/Zielitz - Am Freitag plant die Bundeswehr in der Colbitz-Letzlinger Heide einen Straßenmarsch in Richtung des Truppenübungsplatzes .

Am Freitag müssen Autofahrer mit einer Kolonne tonnenschwerer und gepanzerter Bundeswehr-Fahrzeuge rechnen. (Symbolfoto) © Robert Lilge/TAG24

Wie das Gefechtsübungszentrum Heer mitteilte, werden sechs Kampfpanzer vom Typ Leopard, sieben Schützenpanzer Marder sowie ein Bergepanzer Büffel erwartet.

Sie werden mit der Bahn bis zum K+S Kaliwerk im Landkreis Börde angeliefert und fahren anschließend durch die Orte Zielitz und Mose sowie über die A14 und K1142 zu ihrem Bestimmungsort der Bundeswehr.

Mit den tonnenschweren Gefährten wird eine Übung der Panzertruppenschule aus Munster (Niedersachsen) auf dem Gefechtsübungsgelände stattfinden.

Hierbei soll angehendes Führungspersonal wie beispielsweise Kompaniechefs und Zugführer im Führungsprozess ausgebildet werden.

Die mit den Panzern beladenen Waggons sollen um 8 Uhr in Zielitz eintreffen. Anschließend ist geplant, die Gefechtsfahrzeuge zu entladen.