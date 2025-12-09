Soldaten mit Schusswaffen auf Weihnachtsmarkt: Polizei greift ein
Von Wolfgang Jung
Zweibrücken - Bewaffnete Soldaten auf einem Weihnachtsmarkt in Rheinland-Pfalz: Das martialische Auftreten der Bundeswehr-Angehörigen in Zweibrücken löste einen Polizei-Einsatz aus!
Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag, wie das Polizeipräsidium Westpfalz am Dienstag mitteilte.
Demnach hielten sich zwei bewaffnete und weihnachtlich verkleidete Soldaten an einem Stand der Bundeswehr auf, als die von Zeugen alarmierten Polizisten eintrafen.
Nach einem Gespräch mit dem Vorgesetzten seien drei Waffen - eine davon geladen - in Behältnissen zurück zur Kaserne transportiert worden.
Haben die Soldaten gegen geltendes Recht verstoßen? "Wir prüfen, ob ein strafrechtlicher oder ordnungsrechtlicher Verstoß vorliegt", sagte eine Polizeisprecherin.
Titelfoto: Andreas Arnold/dpa