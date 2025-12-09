Soldaten mit Schusswaffen auf Weihnachtsmarkt: Polizei greift ein

Zweibrücken - Bewaffnete Soldaten auf einem Weihnachtsmarkt in Rheinland-Pfalz : Das martialische Auftreten der Bundeswehr-Angehörigen in Zweibrücken löste einen Polizei-Einsatz aus!

Polizisten rückten am Samstag auf den Weihnachtsmarkt in Zweibrücken an, da dort Männer mit Schusswaffen gesichtet wurden. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag, wie das Polizeipräsidium Westpfalz am Dienstag mitteilte.

Demnach hielten sich zwei bewaffnete und weihnachtlich verkleidete Soldaten an einem Stand der Bundeswehr auf, als die von Zeugen alarmierten Polizisten eintrafen.

Nach einem Gespräch mit dem Vorgesetzten seien drei Waffen - eine davon geladen - in Behältnissen zurück zur Kaserne transportiert worden.