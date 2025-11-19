Riesiges Kriegsschiff steuert auf Hamburg zu

Hamburg - Königlicher Besuch! Am Freitag läuft der britische Lenkwaffenzerstörer "HMS Duncan" in Hamburg ein und lässt für einen kurzen Zeitraum einen seltenen und ungewöhnlichen Blick zu.

Von Freitag bis Dienstag ist das britische Kriegsschiff "HMS Duncan" zu Gast in Hamburg. (Archivfoto) © Yui Mok/PA Wire/dpa

Das Kriegsschiff soll laut Bundeswehrmitteilung vom Dienstag am Freitag gegen 14.30 Uhr an der Überseebrücke festmachen. Dort liegt die "HMS Duncan" bis Dienstag, von wo aus sie gegen 10 Uhr wieder in See stechen soll.

Interessierte haben am Samstag zwischen 10 und 16 Uhr die einmalige Chance, das Schiff zu besichtigen. Letzter Einlass ist um 15.30 Uhr.

Bei dem Besuch gilt zu beachten, dass große Taschen und Rucksäcke verboten sind.

Das Schiff der Royal Navy gehört zur sogenannten Daring-Klasse und ist seit 2013 im Dienst. Es ist 152 Meter lang, 21,2 Meter breit und hat einen Tiefgang von 7,4 Metern.