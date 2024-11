Britischer Flugzeugträger verspätet: Warten hat bald ein Ende

Die HMS "Queen Elizabeth" soll erst am späten Montagnachmittag in Hamburg einlaufen. (Archivbild) © Andrew Matthews/PA Wire/dpa

Das Kriegsschiff sollte eigentlich am Montag um 7.30 Uhr Teufelsbrück passieren und gegen 9 Uhr im Hafen festmachen. Doch es kreuzte laut den Positionsdaten auf der Schiffsverfolgungsseite vesselfinder.com seit Sonntagabend im Seegebiet vor Helgoland. Bis es gegen 9.15 Uhr Fahrt in Richtung Elbmündung aufnahm.

Zuvor hatte es am Samstag gegen 10 Uhr seine Reise am Flottenstützpunkt der Royal Navy in Devonport begonnen.

Wie ein Sprecher des Landeskommandos Hamburg der Bundeswehr zu TAG24 sagte, konnte die "Queen Elizabeth" am Montagmorgen nicht in die Elbe fahren. Vermutlich wird sie gegen 17 Uhr in Steinwerder anlegen, so der Soldat am Vormittag. Am Morgen hieß es noch, dass das nicht vor 15 Uhr geschehen würde.

Die neue Ankunftszeit ist eine bittere Nachricht für alle, die sich auf den ersten Besuch eines Flugzeugträgers in Hamburg seit 2011 gefreut hatten. Die Sonne geht um 16.18 Uhr unter, damit läuft die "Queen Elizabeth" im Dunkeln ein.

Grund für die Verspätung sind die Wetterbedingungen. Ein Sturm mit kräftigen Böen wühlt die Nordsee auf und wirkt sich auch auf die mehr als 100 Kilometer lange Revierfahrt auf der Unterelbe aus.