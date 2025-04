Soldat Delano (†21) bei Militär-Übung gestorben: Wurde er vom Panzer überrollt?

Gardelegen - Undenkbarer Unfall: Bei einer Militärübung in der Altmark wurde ein junger Soldat getötet . Die Anteilnahme ist groß.

Die Trauer um den 21-Jährigen ist groß. "Das trifft uns alle tief", so Brigadegeneral Gert-Jan Kooij auf Facebook , "Unsere Gedanken sind bei [Delanos] Lieben. Jetzt gilt es füreinander da zu sein und die bestmögliche Unterstützung anzubieten."

Wie die Volksstimme erfahren haben will, sei der Niederländer von einem 36,5 Tonnen schweren Radpanzer überrollt worden. Die Rettungskräfte hätten nur noch den Tod von Delano feststellen können.

Wie genau kam der 21-jährige Delano am späten Mittwochabend ums Leben? Die Ermittlungen zu seiner Todesursache laufen weiterhin auf Hochtouren.

In der vergangenen Woche fand in der Bundeswehr-Übungsstadt "Schnöggersburg" in Letzlingen (Sachsen-Anhalt) die Gefechtsübung "Bastion Lion" statt, bei der 3500 deutsche und niederländische Soldaten teilnahmen.

Nach dem tödlichen Unfall wurde die Übung abgebrochen.