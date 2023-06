Spezialausbildung der Bundeswehr: Drei Soldaten kollabieren beim Eingangstest

Bei einem "Eilmarsch" mit 20 Kilo Gepäck sind in Bayern drei Soldaten zusammengebrochen. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Sie seien in Krankenhäusern behandelt worden, teilte die Bundeswehr am Mittwoch mit.

Der Zwischenfall ereignete sich demnach am Vortag an der Infanterieschule im bayerischen Hammelburg. Zwei Soldaten seien nach einem Tag Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen worden, ein weiterer Soldat sei noch im Krankenhaus, aber in einem stabilen Zustand.

Die Zusammenbrüche traten bei einem Marsch auf, dem Eingangstest der Ausbildung.

Dabei ist am ersten Tag ein sogenannter Eilmarsch über sieben Kilometer mit 20 Kilogramm Gepäck in maximal 52 Minuten zu absolvieren. Im unterfränkischen Hammelburg hatte es am Dienstag rund 30 Grad.