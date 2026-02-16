In offenem Brief: Bundeswehr-Generalinspekteur warnt vor Krieg mit Russland

Berlin/London - Der Generalinspekteur der Bundeswehr , Carsten Breuer (61), hat gemeinsam mit dem Chef des britischen Verteidigungsstabs, Richard Knighton (57), in einem offenen Brief vor einem Angriff Russlands auf die NATO gewarnt.

Carsten Breuer (61), Generalinspekteur der Bundeswehr, hat sich in einem offenen Brief an die Bevölkerung gewandt. © Christoph Soeder/dpa

"Wir schreiben heute nicht nur als militärische Führer zweier Länder mit den höchsten Verteidigungsausgaben Europas, sondern als Stimmen für ein Europa, das sich nun unbequemen Wahrheiten über seine Sicherheit stellen muss", eröffnen die beiden jeweils ranghöchsten Soldaten ihres Landes ihren Brief, der in deutscher Sprache am Montag bei "Welt" veröffentlicht wurde.

Die englischsprachige Version, mit identischem Inhalt, wurde bereits am Sonntag in der Zeitung "The Guardian" veröffentlicht.

Die beiden Top-Militärs warnen dabei, auch auf Grundlage von Geheimdienstinformationen, vor einem steigenden Risiko eines Konflikts zwischen Russland und dem NATO-Bündnis.

"Moskaus militärische Aufrüstung, verbunden mit seiner Bereitschaft, Krieg auf unserem Kontinent zu führen – in der Ukraine ist das schmerzhaft deutlich geworden –, erhöht das Risiko und verlangt unsere gemeinsame Aufmerksamkeit."