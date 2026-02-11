Kriegsschiffe versammeln sich für größte Nato-Übung des Jahres

Von Felix Müschen Kiel - Der Flottenverband der Nato-Eingreiftruppe "Allied Reaction Force" mit Schiffen aus fünf Nationen ist im Marinestützpunkt in Kiel eingetroffen.

Das spanische Docklandungschiff ESPS "Castilla" liegt hinter der "Gorch Fock" im Kieler Marinehafen. © Frank Molter/dpa

Er übt im Rahmen des Manövers Steadfast Dart 2026 eine schnelle Verlegung über alle Verkehrswege Europas, wie das Bundeswehr-Führungskommando mitteilte.

Mit der Ankunft der Schiffe ende die Verlegungs-Phase, bei der Einheiten aus dem gesamten Bündnisgebiet koordiniert per Luft, See und Land ins Zielgebiet gebracht wurden.

Rund ein Dutzend Schiffe steuerten die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt an – vom Flugzeugträger bis zum Minenjagdboot.

Das Flaggschiff des Flottenverbands ist laut Angaben die spanische ESPS "Castilla", ein Docklandungsschiff, das Truppen, Ausrüstung, Fahrzeuge und Boote für Landungsoperationen transportiert. Die deutsche Marine beteilige sich mit drei Schiffen.