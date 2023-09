Bundeswehr: Nächste Panne legt modernstes Kriegsschiff Deutschlands lahm

Die Fregatte "Baden-Württemberg" macht seit Jahren Probleme. © Oliver Wunder/TAG24

Geplant war eigentlich, dass die Bundeswehr das Schiff diese Woche auf der Rüstungsmesse DSEI (Defence and Security Equipment International) in London präsentiert. Doch die Teilnahme wurde kurzfristig abgesagt, berichtete die Süddeutsche Zeitung (SZ) zuerst. Ein Marinesprecher bestätigte am Mittwoch auf Nachfrage von TAG24 die Absage.

Grund dafür seien "technische Probleme, an deren Lösung mit Hochdruck gearbeitet wird". Weitere Details dazu nannte er nicht.

Laut SZ-Informationen soll es zuvor auf See zu Maschinenproblemen wegen eines Fehlers im Kraftstoffsystem gekommen sein. Der Fehler ist offenbar auch mehrere Tage danach noch nicht behoben. Ist die "Baden-Württemberg" überhaupt einsatzbereit?

Zuletzt war die Fregatte auf der Nordsee unterwegs. Laut Positionsdaten der Plattform Vesselfinder legte das Kriegsschiff am 20. August in Bergen ab und seit dem 22. August liegt sie im Marinestützpunkt Wilhelmshaven. Um dieses Datum herum scheint es zu dem Problem gekommen zu sein.

Die Behebung ist ein Rennen gegen die Zeit. Denn eigentlich soll die "Baden-Württemberg" im Oktober in ihren ersten Einsatz fahren. Die Marine will mit der Fregatte im Auftrag der Vereinten Nationen das Mittelmeer vor der Küste des Libanons überwachen.

"Der UNIFIL-Einsatz ist nach derzeitigem Planungsstand davon (Anm.d.Red: von den technischen Problemen) nicht betroffen", heißt es dazu seitens der Marine.