"Wir sind nicht mehr im Frieden": Bundeswehr-General besorgt über Drohungen aus Russland

Berlin - Der Befehlshaber des neuen Operativen Führungskommandos der Bundeswehr , Alexander Sollfrank (58), sieht in russischen Störmaßnahmen eine wachsende Gefahr für die Sicherheit.

Der General verweist auch auf das wiederholte Durchtrennen von Leitungen in der Ostsee , bei denen man "noch nicht genau weiß, wie es sich zugetragen hat oder wer dahintersteckt".

Zudem gebe es "Eindringversuche" in Liegenschaften der Bundeswehr. Man ist auch wegen Bedrohungen aus der Luft alarmiert.

"Wir sind nicht mehr im Frieden. Wir beobachten feindliche Aktivitäten auf die Bundeswehr in Deutschland, auf Infrastruktur, auch Ausspähungen", sagt der Generalleutnant in Berlin.

Das neue Operativen Führungskommandos unter der Leitung von Alexander Sollfrank soll zum 1. April voll einsatzfähig sein. © Christophe Gateau/dpa

Mit dem Operativen Führungskommando wird die Bundeswehr auf Landes- und Bündnisverteidigung ausgerichtet.

Es soll zum 1. April voll aufgestellt sein und dann eine einheitliche Führung von der Amts- und Katastrophenhilfe, bei militärischen Evakuierungsoperationen und Einsätzen der Spezialkräfte bis hin zur umfangreichen Verteidigung sicherstellen.

Für die Aufgaben werden das Einsatzführungskommando (EFK) und das Territoriale Führungskommando (TFK) der Bundeswehr zusammengelegt.

Der General warnt: "Wir können uns das nicht mehr aussuchen. Wir dürfen, wenn es zu einem militärischen Konflikt kommen sollte, nicht zweiter Sieger sein." Das Operative Führungskommando blickt dabei auch auf den Schutz verteidigungswichtiger Infrastruktur sowie der Industrie, ohne die weder das Gemeinwesen noch das Militär funktionieren kann.

Er plädiert: "Man kann Sicherheit in Deutschland nicht an die Bundeswehr outsourcen. Unternehmen müssen sich beispielsweise Sicherheitsdiensten in der geeigneten Form bedienen."