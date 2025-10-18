Das sind keine Ufos: Bundeswehr wird nachtaktiv

Potsdam - Die Bundeswehr hat eine Militärübung mit Hubschrauber-Nachtflügen in einigen Regionen Brandenburgs und Sachsen-Anhalts angekündigt.

Über Brandenburg und Sachsen-Anhalt Kreisen von Sonntag an des Nachts Hubschrauber der Bundeswehr. (Archivfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Das Manöver von Sonntag (20.) bis zum 30. Oktober betreffe die Landkreise Potsdam-Mittelmark, Wittenberg und Jerichower Land sowie weitere Gebiete, teilte das Landeskommando der Bundeswehr in Potsdam bei Facebook mit.

"Wer glaubt, demnächst Ufos am Himmel zu sehen, täuscht sich", schrieb die Bundeswehr. Zuvor berichtete die "Märkische Oderzeitung" über die Übung.